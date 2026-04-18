Счастье в банане: как фрукт реально помогает бороться со стрессом и почему нельзя есть слишком много

Бананы способны влиять на настроение человека и снижать уровень стресса. В этих фруктах содержится триптофан — незаменимая аминокислота, которую организм не умеет синтезировать самостоятельно, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Впоследствии триптофан преобразуется в два вида гормонов: серотонин («гормон счастья», отвечающий за настроение, память и внимание) и мелатонин (регулирует качество сна и циркадные ритмы). Помимо этого, в бананах много калия для нормальной работы сердца и 11% суточной нормы аскорбиновой кислоты, укрепляющей иммунитет.

«В одном банане около 110–120 калорий. Также он содержит большое количество углеводов и природных сахаров, что опасно при инсулинорезистентности и диабете. Поэтому безопасная норма — два банана в сутки», — предупредила Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом банан не лидер по содержанию триптофана: его обгоняют твёрдые сыры (700 мг на 100 г), индейка (330 мг), говядина и лосось (около 230 мг), куриные яйца (200 мг). Сбалансированный рацион, например средиземноморский тип питания, позволяет удерживать уровень аминокислоты в норме без упора на один продукт.

К слову, банан оказался ещё и простым и доступным средством для нормализации сна благодаря высокому содержанию калия, который снижает вероятность ночных мышечных спазмов и помогает не просыпаться до утра. Магний в составе фрукта расслабляет нервную систему, что делает его особенно полезным для людей пожилого возраста.