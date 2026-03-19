«Появляются быстрее, чем подснежники весной»: Чернышов разнёс новые ГОСТы за «банановые репрессии»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с Life.ru выступил с критикой массового обновления ГОСТов, которое развернул Росстандарт в 2026 году. По его мнению, многие новые стандарты являются избыточными и не несут реальной пользы для потребителя, а лишь увеличивают нагрузку на бизнес и в конечном счёте бьют по кошельку россиян.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с Life.ru выступил с критикой массового обновления ГОСТов. Видео © Life.ru

«Новые ГОСТы сегодня появляются быстрее, чем подснежники весной. Причём список становится всё более экзотическим: чипсы, кофе, чак-чак, бананы «правильной» длины, фунчоза, хурма, карандаши, детские парикмахерские услуги, а теперь ещё и спортивная одежда», — заявил парламентарий.

Чернышов назвал «абсолютно глупым» измерять бананы линейкой, чтобы определить соответствие ГОСТу, и задался вопросом, как подобные инициативы отразятся на ценах.

«В погоне за стандартом не надо подходить к маразму», — подчеркнул он.

Депутат признал, что стандарты на базовые продукты (хлеб, колбаса) оправданы, но регулирование «косточки у манго» или длины банана (менее 14 см теперь под запретом) — это, по его мнению, либо «пиар специальной службы», либо попытка усложнить жизнь предпринимателям.

Чернышов напомнил, что все издержки на сертификацию и проверки бизнес перекладывает в цену товара, и предупредил о риске, что продукты могут стать «редкими гостями в корзине покупателей».