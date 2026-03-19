В России утвердили ГОСТ на системы ИИ в сфере здравоохранения

В России появился национальный стандарт для систем искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом свидетельствует документ ГОСТ, пишет ТАСС.

Документ вводит деление систем ИИ на две группы. К первой относятся медицинские изделия с технологиями ИИ, которые применяются для диагностики, лечения, профилактики и мониторинга состояния пациента. Ко второй категории отнесли сервисы на базе ИИ, включая голосовые помощники, чат-боты и системы видеоаналитики. Стандарт также учитывает уровень подготовки пользователей. Часть систем рассчитана на специалистов, другая — на широкую аудиторию.

«Настоящий стандарт разработан с целью установления терминов и определений для систем искусственного интеллекта в здравоохранении, а также классификации подобных систем», — говорится в документе.

Отдельно выделены автономные решения. Они способны принимать решения и выполнять медицинские процедуры без участия человека. В документе указано, что такие системы должны соответствовать повышенным требованиям надёжности и безопасности. Частично автономные системы могут работать самостоятельно, но допускают контроль и корректировку со стороны человека. Также предусмотрены системы «второго мнения», которые помогают врачу при принятии решений. Аналитические решения применяются для обработки данных и научных исследований, включая эпидемиологию и управление здравоохранением.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отказаться от обслуживания с использованием искусственного интеллекта. Минцифры подготовило соответствующий законопроект. Он обяжет организации предоставлять услуги без применения нейросетей по желанию клиента. Сейчас документ проходит согласование. Ориентировочная дата вступления в силу — 1 сентября 2027 года. Эксперт Ярослав Селиверстов считает, что эта норма нужна для защиты права потребителя на выбор формата взаимодействия. Отказ от ИИ может потребоваться в медицине, юриспруденции и финансовых консультациях. Перечень таких ситуаций определит Правительство РФ.