Россияне смогут отказаться от услуг на основе искусственного интеллекта

Россияне смогут отказаться от обслуживания с использованием искусственного интеллекта и потребовать живого общения, сообщает газета «Известия». По данным издания, Минцифры подготовило законопроект, который обяжет организации предоставлять услуги без применения нейросетей по желанию клиента.

Сейчас документ проходит согласование, ориентировочная дата вступления в силу — 1 сентября 2027 года. Эксперт Ярослав Селиверстов уверен, что данная норма нужна для защиты права потребителя на выбор формата взаимодействия и обеспечения человеческого контроля в социально значимых сферах.

Отказ от ИИ может потребоваться в медицине, юриспруденции, финансовых консультациях — там, где цена ошибки высока, а алгоритм не способен учесть уникальные обстоятельства. Также это важно для людей в стрессе и тех, кто не имеет опыта работы с нейросетями. Перечень таких ситуаций определит Правительство РФ.

Ранее в Подмосковье заработал цифровой ассистент для назначения лекарств — модуль PharmFrame. Он помогает врачам анализировать риски прямо во время приёма. Система уже доступна 15 тысячам специалистов и интегрирована в государственные медучреждения региона.