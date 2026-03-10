Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

10 марта, 07:53

Россияне смогут отказаться от услуг на основе искусственного интеллекта

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россияне смогут отказаться от обслуживания с использованием искусственного интеллекта и потребовать живого общения, сообщает газета «Известия». По данным издания, Минцифры подготовило законопроект, который обяжет организации предоставлять услуги без применения нейросетей по желанию клиента.

Сейчас документ проходит согласование, ориентировочная дата вступления в силу — 1 сентября 2027 года. Эксперт Ярослав Селиверстов уверен, что данная норма нужна для защиты права потребителя на выбор формата взаимодействия и обеспечения человеческого контроля в социально значимых сферах.

Отказ от ИИ может потребоваться в медицине, юриспруденции, финансовых консультациях — там, где цена ошибки высока, а алгоритм не способен учесть уникальные обстоятельства. Также это важно для людей в стрессе и тех, кто не имеет опыта работы с нейросетями. Перечень таких ситуаций определит Правительство РФ.

Ранее в Подмосковье заработал цифровой ассистент для назначения лекарств — модуль PharmFrame. Он помогает врачам анализировать риски прямо во время приёма. Система уже доступна 15 тысячам специалистов и интегрирована в государственные медучреждения региона.

