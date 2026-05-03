Растения против тревоги: Как справиться с лёгкой формой депрессии без таблеток

Уход за растениями помогает снижать тревожность, хронический стресс и последствия лёгкой апатии, но при клинической депрессии любые саморегуляции эффективны только в комплексе с профессиональной терапией. Об этом «Газете.ru» рассказала медицинский психолог София Павлова.

Наблюдение за ростом растений возвращает интерес к жизни и дарит чувство продуктивности, а также перезагружает мозг после напряжённого дня. Однако этот метод не для всех.

«Меньшей эффективностью забота о растениях обладает среди пациентов с депрессией из-за нехватки сил на другие, более важные бытовые задачи. Перфекционисты, склонные к повышенному контролю, могут усугубить своё чувство вины и недостаточной правильности», — отметила эксперт.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянам почаще загорать на солнце и побольше работать, если этой весной их накрыла депрессия. По словам депутатов, важно проводить время на солнце, поскольку так наш организм получает витамин D.