Медики в топе: Названы самые депрессивные профессии

Наиболее высокий риск депрессии зафиксирован у представителей таких сфер, как медицина, социальная помощь и уход, сфера питания и обслуживания, искусство и развлечения, а также образование и продажи, рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев. Он сослался на исследование в США и добавил, что в российской практике наблюдается схожая картина.

Ключевую роль играет не сама профессия, а сочетание нескольких факторов риска: высокая эмоциональная нагрузка, необходимость постоянного контакта с чужими болью и агрессией, низкий уровень контроля над своей работой, а также нестабильные условия труда.

Отдельно эксперт выделил креативные и медийные профессии: из-за высокой неопределённости, конкуренции и зависимости от внешней оценки. Напротив, реже страдают депрессией те, чья работа связана с чёткими задачами, предсказуемыми результатами и меньшей эмоциональной вовлечённостью, резюмировал собеседник RT.