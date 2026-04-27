27 апреля, 04:52

Медики в топе: Названы самые депрессивные профессии

Психиатр Исаев: Представители медицинских профессий больше подвержены депрессии

Обложка © GigaChat / Life.ru

Наиболее высокий риск депрессии зафиксирован у представителей таких сфер, как медицина, социальная помощь и уход, сфера питания и обслуживания, искусство и развлечения, а также образование и продажи, рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев. Он сослался на исследование в США и добавил, что в российской практике наблюдается схожая картина.

«Социальный тренажёр»: Отношения с братьями и сёстрами влияют на самооценку и вероятность депрессии
Ключевую роль играет не сама профессия, а сочетание нескольких факторов риска: высокая эмоциональная нагрузка, необходимость постоянного контакта с чужими болью и агрессией, низкий уровень контроля над своей работой, а также нестабильные условия труда.

Отдельно эксперт выделил креативные и медийные профессии: из-за высокой неопределённости, конкуренции и зависимости от внешней оценки. Напротив, реже страдают депрессией те, чья работа связана с чёткими задачами, предсказуемыми результатами и меньшей эмоциональной вовлечённостью, резюмировал собеседник RT.

Стресс, тревогу и депрессию при беременности связали с риском аутизма у ребёнка
Ранее врач назвал опасные последствия бесконтрольного приёма «гормона сна». Кроме того, кардиолог объяснил, почему головокружение возникает внезапно и без видимой причины.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
