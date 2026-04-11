«Социальный тренажёр»: Отношения с братьями и сёстрами влияют на самооценку и вероятность депрессии

Регулярные контакты с братьями и сёстрами (даже нечастые) повышают уровень удовлетворённости жизнью и восприятие родных как надёжного ресурса поддержки. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника Ройтберга) Ирина Крашкина.

Как братья и сёстры влияют на развитие человека

В отличие от вертикальной связи «родитель — ребёнок», отношения между сиблингами горизонтальны: формально они равны, но на практике роли сильно различаются. Старшие раньше берут на себя ответственность, помогают по дому, защищают младших или борются за внимание родителей — это тренирует лидерство и организованность. Младшие живут в ситуации постоянного сравнения и выбора: подражать старшему, соревноваться с ним или искать свой путь, чтобы не раствориться в его тени.

Во взрослом возрасте детская конкуренция нередко уступает место партнёрству. Особенно это заметно, когда возникает необходимость заботиться о пожилых родителях или поддерживать друг друга в кризисах.

Конфликты как тренажёр

Даже ссоры между братьями и сёстрами могут иметь созидательную сторону, если в семье есть базовая безопасность и взрослые помогают детям договариваться. Споры из-за игрушек, ревность, борьба за личное пространство становятся тренажёром для будущих социальных ситуаций: ребёнок учится выражать злость словами, искать компромисс, признавать неправоту и выдерживать отказ, пояснила эксперт в разговоре с РИАМО.

Однако когда агрессия между сиблингами игнорируется или оправдывается, это может привести к долгосрочным последствиям: повышенному риску депрессии, тревожных расстройств, снижению самооценки и трудностям в построении доверительных отношений — причём как у «жертв», так и у «агрессоров».

Защитная роль в стрессовых ситуациях

Дети, которые регулярно наблюдают конфликты между родителями, но имеют тёплую связь с сиблингом, демонстрируют меньше признаков эмоциональной травмы и лучше справляются со стрессом. Брат или сестра становятся «своим человеком» внутри хаотичного мира взрослых: тем, с кем можно разделить страх, обсудить ситуацию на своём языке и почувствовать себя не одиноким.

Крашкина подчеркнула, что сиблинговый опыт — один из тех, которые мы не выбираем, но можем переосмысливать всю жизнь. Он влияет на самовосприятие, на то, как мы реагируем на конкуренцию, и на то, чем для нас являются близкие отношения — угрозой или опорой.

День братьев и сестёр

Неофициальный праздник приходится на 10 апреля. Инициатива принадлежит Клаудии Эварт из Нью-Йорка, которая пережила гибель старших брата и сестры. В 1995 году она предложила ввести этот день и создала фонд для его продвижения. Смысл праздника — в напоминании о важности семейных связей. В этот день принято звонить родным, благодарить их, перебирать старые снимки и вспоминать общее детство. В России День братьев и сестёр также отмечается 10 апреля.

