Психолог раскрыл опасность тренда «Моя бирочка», где матери целуют взрослых сыновей в губы

В соцсетях набирает популярность тренд «Моя бирочка»: мамы публикуют видео с повзрослевшими сыновьями, где целуют их в губы, обнимают и просят взять себя на руки. Специалисты считают такое поведение «инцестуозным» и вызывающим серьёзные опасения, заявил практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

По его словам, причины такого поведения матерей могут быть разнообразными. Часто это незавершённые травмы детства, когда женщина сама испытывала недостаток любви и поддержки и теперь пытается восполнить эти пробелы через близость с ребёнком. В некоторых случаях дети становятся своего рода эмоциональными партнёрами — это происходит, если у матери нет стабильных здоровых отношений со взрослыми.

Кроме того, сказывается отсутствие понимания личных границ: мать может не осознавать, что её поведение нарушает границы ребёнка и способно вызвать у него дискомфорт. Последствия для детей также могут быть серьёзными. У них нередко возникают сложности с формированием здоровых привязанностей в будущем — они перестают понимать, что такое нормальные границы в отношениях.

А ещё дети могут чувствовать себя использованными или эмоционально перегруженными, что приводит к низкой самооценке, тревожности и депрессии. Взрослея, они нередко повторяют модель поведения своих матерей, не осознавая его негативных последствий, и тем самым создают порочный круг. В таких семьях часто есть сложности с отцовством, а подобное поведение коренится в собственных незавершённых эмоциональных вопросах и травмах матери.

«Психотерапия может помочь как матерям, так и детям разобраться в этих сложных динамиках и научиться устанавливать здоровые границы в отношениях. Понимание и работа над этими вопросами могут помочь предотвратить повторение негативных паттернов и создать более здоровую эмоциональную среду для будущих поколений», — уверен собеседник «Радио 1».

