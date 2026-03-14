Названы первые симптомы проявляющегося синдрома Туретта

Непроизвольное выкрикивание слов, в том числе нецензурных, — лишь один из симптомов синдрома Туретта. Врач-невролог Александр Комаров объяснил 360.ru, что это наследственное заболевание связано с нарушением работы подкорковых ганглиев — «менеджера движений» в мозге.

У здорового человека сознание фильтрует брань, а у пациентов с синдромом из-за нестабильной работы ганглиев слова, зародившиеся в правом полушарии, «прорываются» наружу, особенно в моменты эмоционального напряжения. Синдром проявляется обычно в возрасте 12–30 лет, но встречается довольно редко.

Полностью вылечить его нельзя, но частоту симптомов можно снизить аутотренингами, контролем эмоций и лекарствами. Родителям стоит насторожиться, если у ребёнка регулярно повторяются непроизвольные движения или звуки, которые не проходят после отдыха.

«Максимально убрать причину мы не можем — только помочь регуляторным механизмом и блокадой избыточного возбуждения. Это аутотренинги, регуляция эмоций, управление гневом. Ну и, собственно, средовая адаптация...» — отметил эксперт.

«Максимально убрать причину мы не можем — только помочь регуляторным механизмом и блокадой избыточного возбуждения. Это аутотренинги, регуляция эмоций, управление гневом. Ну и, собственно, средовая адаптация...» — отметил эксперт.