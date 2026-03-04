«Подпрыгивал и издавал звуки»: Неверный диагноз превратил жизнь россиянина в кошмар

Невролог Ирина Волкова рассказала про клинический случай, произошедший около 30 лет назад: мальчик с 10 лет наблюдался с неверным диагнозом — ревматической хореей. Однако лишь к 20 годам врачи определили у него синдром Туретта. Назначенное лечение не помогало, болезнь прогрессировала.

«Он не мог спокойно сидеть — постоянно вскакивал со стула, а стоя — подпрыгивал. Раз в несколько минут издавал громкие, отрывистые, идущие откуда-то из глубины тела протяжные звуки. В разговоре у него вылетали слова — не мат, но вульгарные. В медицине это называется копролалия. И всё это было помимо его воли», — отметила собеседница URA.ru.

К моменту постановки правильного диагноза пациент, страдавший от неконтролируемых тиков и вокализов, стал изгоем — остался без образования, работы и семьи. 30 лет назад эффективных препаратов для коррекции синдрома не существовало, а само заболевание было настолько редким, что многие медики с ним просто не сталкивались.

Тем временем российские онкологи научились выращивать клетки-киллеры, убивающие рак. Речь идёт о ТИЛ-терапии: из опухоли пациента выделяют лимфоциты, размножают их в лаборатории и вводят обратно. Метод особенно эффективен при меланоме, даже на поздних стадиях возможна полная ремиссия.