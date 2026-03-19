В России обсуждают новый тренд «Моя бирочка», где матери целуют взрослых сыновей в губы

В России набирает популярность тревожный тренд в социальных сетях под названием «Моя бирочка». На видеороликах мамы целуют своих взрослых сыновей в губы и сексуально обнимают их. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Психотерапевты отмечают, что такое поведение может негативно сказываться на психическом развитии подростков, так как оно нарушает личные границы. По мнению специалистов, существует несколько причин для такого поведения: мамам зачастую не хватает романтики в отношениях с партнёрами или им страшно столкнуться со старостью. Это приводит к тому, что они продолжают проявлять физическую близость к своим взрослым детям, чтобы сохранить ощущение материнства.

Психотерапевт Вера Калантар подчеркивает, что с младшего школьного возраста детей допустимо целовать только в щёки, а все прикосновения должны быть адекватными. Она также рекомендует своевременно устанавливать личные границы, чтобы формировать у детей понимание личных телесных границ.

