Современные мамы перестали подкармливать друзей своих детей: Психолог объяснила феномен гостеприимства за деньги

Все мы помним, как в детстве в гостях у друзей нас «подкармливали» их мамы: полноценным обедом, бутербродами или просто конфетами. А современные родители всё чаще отказываются от такой практики: они либо требуют плату за еду с одноклассников своих детей, либо демонстративно кормят только собственного ребёнка в присутствии других. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru высказалась по поводу актуальной и спорной темы. По её словам, эта тенденция, ставшая заметной в последние месяцы, совершенно не соответствует российским культурным нормам.

Это абсолютно не зависит от материального достатка семьи. Это зависит от менталитета, от культурного уровня, от представления о жизни вообще, как она должна быть. И надо сказать, наша российская ментальность не предполагает именно такого подхода к гостеприимству. Марианна Абравитова Психолог

Специалист предположила, что подобное поведение может иметь «европейские корни» и несвойственно людям с постсоветского пространства.

«Да, мы можем быть немного другими, но наши духовные скрепы остаются незыблемыми», — добавила психолог.

Абравитова резко охарактеризовала подобных индивидов, назвав их «недолюдьми», которые не способны прийти на помощь в трудную минуту и пройдут мимо потерявшегося ребёнка. В качестве совета она предложила в подобных случаях спокойно оплатить угощение, поговорить с ребёнком о случившемся, но в дальнейшем избегать встреч с такими людьми.

