Внуки зумеров могут стать самым ментально здоровым поколением, считает психолог

Отношение россиян к психотерапии за последние десятилетия кардинально изменилось — сегодня молодёжь всё чаще обращается к специалистам и не стесняется принимать антидепрессанты. Однако, несмотря на доступность помощи, уровень тревожности и депрессии среди зумеров только растёт. Клинический психолог Дмитрий Кудряшов объяснил, с чем связан этот парадокс и чего ждать дальше.

По словам эксперта, старшее поколение до сих пор относится к данному направлению с недоверием из-за «карательной психиатрии» советских времён и мрачного образа «жёлтых домов». Молодые люди, напротив, видят позитивные примеры и воспринимают терапию как обычную заботу о здоровье. Люди среднего возраста (30–40 лет) часто находятся в промежуточной позиции: они могут ходить к психологу, но отказываются от лекарств, предпочитая справляться сами.

Кудряшов подчеркнул, что бум психотерапии связан не только с улучшением диагностики, но и с реальным ростом нагрузки на психику. Современная молодёжь живёт в условиях информационной перегрузки, сенсорного шума и хронического стресса, к которым мозг эволюционно не готов. Исследования показывают: даже младшие школьники сегодня часто страдают от нарушений сна.

«Я бы диагностике отдал только 50 %, не больше. Сегодня есть много стрессовых факторов, которые создают нагрузку на наш мозг: медицинские, физиологические, факторы сенсорной перегрузки, цифровые технологии и так далее. Мозг не мог к этому адаптироваться за пару десятков лет, он рассчитан на иные условия», — пояснил психолог в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что сегодня депрессивный фон у зумеров пока перевешивает пользу от терапии и антидепрессантов. Однако в будущем ситуация может измениться: благодаря просвещению и фармакологии у следующих поколений — внуков нынешней молодёжи — есть шанс на более устойчивую психику.

Чтобы снизить нагрузку уже сейчас, Кудряшов советует наладить режим сна и ограничить время в гаджетах. Например, перевести смартфон в чёрно-белый режим — это поможет меньше отвлекаться и быстрее засыпать.

