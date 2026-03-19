Эта фраза, которую слышал в детстве каждый, ломает нас на всю жизнь: Разбор психолога

Многие родители используют фразу «как тебе не стыдно», думая, что это способствует дисциплине. Но психолог Кристина Мизерная рассказала Life.ru, что это не указывает на ошибку, а лишь формирует у ребёнка неуверенность и чувство стыда, которое остаётся на годы.

Проблема в том, что стыд — одна из самых тяжёлых эмоций для психики. В отличие от чувства вины, которое связано с конкретным поступком, стыд направлен на личность человека целиком. Вина говорит: «ты сделал что-то неправильно». Стыд говорит: «с тобой что-то не так». Когда ребёнок регулярно слышит «как тебе не стыдно», он редко воспринимает это как критику действия. Чаще он воспринимает это как оценку себя самого. Постепенно формируется ощущение, что он плохой, неправильный, недостаточно хороший для одобрения взрослых. Кристина Мизерная Психолог

Регулярное столкновение с такими словами меняет отношение ребёнка к ошибкам. Он начинает бояться совершить проступок, прятать свои промахи и придумывать оправдания. Постепенно формируется привычка внутренней критики и неуверенности, которая может сохраняться и во взрослом возрасте.

Особенно важен аспект эмоциональной безопасности: для ребёнка отношения с родителями — главный источник доверия. Если критика воспринимается как оценка личности, а не действий, появляется страх потерять любовь взрослых. В результате дети лишь замыкаются, не хотят обсуждать свои ошибки и стараются избегать разборов своих поступков.

«Ещё одна долгосрочная проблема — формирование внутреннего стыда. Повзрослев, человек начинает сам разговаривать с собой тем же языком. Любая ошибка, неудача или неловкая ситуация сопровождается внутренними фразами вроде «со мной что-то не так», «я опять всё испортил», «я хуже других». Так появляется хроническая неуверенность в себе. Человек может объективно справляться с жизнью, достигать результатов, строить отношения, но внутри продолжать ощущать, что он недостаточно хороший», — отметила Мизерная.

Специалист подчёркивает, что стыд никогда не способствует переменам и зрелости, он лишь заставляет человека замыкаться и защищаться. Рекомендуется заменить фразу «как тебе не стыдно» на объяснение конкретного проступка или поведения. Важно показать ребёнку, что именно было неправильно и почему стоит сменить подход, при этом не принижая ценность как личности.

Ранее в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло происшествие, взволновавшее местных жителей. Трёхлетний мальчик в одних майке и трусах появился на пороге ЗАГСа на Капитанской улице. Ребёнок был без верхней одежды и обуви, он отправился на поиски матери. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и выясняет, как малыш оказался на улице один в таком виде.