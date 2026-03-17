В Петербурге трёхлетний мальчик в одних майке и трусах пришёл искать маму в ЗАГС

В Василеостровском районе Петербурга произошло происшествие, взволновавшее местных жителей. Трёхлетний мальчик в одних майке и трусах появился на пороге ЗАГСа на Капитанской улице, сообщает 78.ru.

Ребёнок был без верхней одежды и обуви. Как сообщает источник, малыш рассказал, что отправился на поиски мамы. Сотрудники учреждения незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Мать ребёнка уже нашли. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и выясняет, как малыш оказался на улице один в таком виде.

А ранее Life.ru писал, что в Москве ребёнок ушёл искать украденную у мамы сумку и потерялся. К счастью, мальчика удалось найти. Его обнаружили в подъезде одного из домов столицы. С ним всё хорошо.