В Москве мальчик ушёл искать украденную у мамы сумку и потерялся

В Москве обнаружен живым 12-летний мальчик, который накануне бесследно пропал на юго-востоке города. С подростком всё в порядке. Информацией делится столичный центр «Поиск пропавших детей».

В Москве нашли пропавшего мальчика. Видео © VK / Поиск пропавших детей — Москва

«Найден нашими волонтёрами, жив! Выражаем огромную благодарность сотрудникам уголовного розыска ОМВД по району Марьино за сотрудничество и оперативный обмен информацией!» — говорится в тексте.

По предварительным данным, ребёнок ушёл искать сумку мамы, которую украли неизвестные. Обнаружить мальчика удалось в подъезде одного из домов столицы.