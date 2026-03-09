Владимир Путин
Регион
9 марта, 13:36

В Москве мальчик ушёл искать украденную у мамы сумку и потерялся

Обложка © VK / Поиск пропавших детей — Москва

В Москве обнаружен живым 12-летний мальчик, который накануне бесследно пропал на юго-востоке города. С подростком всё в порядке. Информацией делится столичный центр «Поиск пропавших детей».

В Москве нашли пропавшего мальчика. Видео © VK / Поиск пропавших детей — Москва

«Найден нашими волонтёрами, жив! Выражаем огромную благодарность сотрудникам уголовного розыска ОМВД по району Марьино за сотрудничество и оперативный обмен информацией!» — говорится в тексте.

По предварительным данным, ребёнок ушёл искать сумку мамы, которую украли неизвестные. Обнаружить мальчика удалось в подъезде одного из домов столицы.

А в Звенигороде продолжаются поиски трёх детей. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после прогулки в районе реки. С тех пор о местонахождении детей ничего не известно. Один из опрошенных рыбаков видел, как одного из подростков унесло течением. СК завёл уголовное дело об убийстве.

