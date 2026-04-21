Стресс, тревогу и депрессию при беременности связали с риском аутизма у ребёнка

Стресс, тревогу и депрессию при беременности связали с риском аутизма. Психологический дистресс во время беременности — то есть стресс, тревога или депрессия — оказался связан с более высокой вероятностью диагноза аутизма у ребёнка. К такому выводу пришли авторы нового метаанализа, опубликованного в Frontiers in Psychology 20 апреля.

Исследователи собрали данные 22 наблюдательных работ, в которые вошли более 3,16 миллиона человек. В суммарной оценке у детей матерей, переживавших такой дистресс во время беременности, вероятность диагноза ASD или аутизма после двух лет была выше на 72% по сравнению с детьми матерей без такого дистресса.

При этом сами авторы сразу оговаривают главное: речь идёт именно об ассоциации, а не о доказанной причинно-следственной связи. Поскольку в анализ вошли наблюдательные исследования, работа не позволяет точно сказать, что именно стресс во время беременности напрямую вызывает аутизм.

Более того, в собранных работах была очень высокая неоднородность. Авторы пишут, что результаты заметно различались в зависимости от дизайна исследования, способа оценки аутизма и того, как именно измеряли дистресс у матери. Общий показатель неоднородности составил 87,9%, что для такого анализа считается существенным ограничением.

Ещё одна важная оговорка связана с тем, что часть эффекта могли объяснять семейные и генетические факторы, а также условия уже после рождения ребёнка.

