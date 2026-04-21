Депутатские лайфхаки: В Госдуме советуют россиянам загорать и работать для борьбы с депрессией весной

В Госдуме посоветовали загорать, заниматься спортом, посадить дерево и сделать уборку дома, чтобы справиться с депрессией, которой весной по-хорошему и быть не должно. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель комитета здравоохранения Сергей Леонов.

По мнению депутата, весна — не время для депрессии, поскольку всё вокруг расцветает, а на небо чаще выходит солнце. В этом году весенняя погода довольно прохладная, но эту проблему можно легко решить, одевшись потеплее.

«Если солнышко появилось на улице, надо идти гулять и как можно дольше проводить на солнце. Позагорать лицом, руками, открытыми частями тела», — отметил депутат.

Проводя время на солнце, организм получает витамин D и солнечную энергию. Если солнечные лучи поступают нам в глаза, это даёт стимул для более активной деятельности мозга и улучшает настроение, указал парламентарий. Кроме того, важно не забывать о физической активности и пеших прогулках — всё это помогает вылезти из депрессии.

Человек всегда должен видеть результат своей деятельности, поэтому лучше ставить перед собой маленькие цели, достигать их и пожинать плоды своих успехов.

«Можно дома сделать уборку или разобрать шкаф, который вы всегда мечтали разобрать. Можно на приусадебном участке посадить дерево, вскопать грядку. Это тоже психологически даёт посыл организму к получению хорошего настроения», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля в отдельных районах Подмосковья вновь выпал снег, вернув региону почти зимний вид. Синоптики отмечают, что заметного потепления в ближайшие недели ждать не стоит. Климатологи при этом предупреждают: изменения климата могут привести к тому, что снежный покров в будущем будет сохраняться даже в летний период.