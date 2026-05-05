Цветочный убийца в овечьей шкуре: Как не спутать поллиноз с простудой и не угробить здоровье

Поллиноз представляет собой сезонное аллергическое заболевание, патогенетической основой которого выступает гиперреактивность иммунной системы на белковые компоненты пыльцы растений. Организм аллергика ошибочно идентифицирует безвредные микрочастицы как угрозу, что провоцирует каскад реакций и развитие аллергического воспаления слизистых оболочек и системный иммунный ответ. Об этом Life.ru рассказала врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

По словам эксперта, клиническая картина отличается различными формами проявления. К типичным признакам относятся стойкая заложенность носа, обильное выделение жидкой слизи из носа, чихание и снижение обоняния. Со стороны глаз наблюдаются покраснение и слезотечение, диагностируемые как конъюнктивит.

Бронхиальный ответ проявляется кашлем и ощущением удушья. Без адекватной терапии процесс неуклонно прогрессирует, повышая риск трансформации в бронхиальную астму. Дерматологические симптомы включают интенсивный зуд и кожные высыпания.

Системные проявления охватывают повышенную утомляемость, раздражительность и потерю веса. Реже фиксируются субфебрильная температура, головная боль и сонливость, что дополнительно осложняет самодиагностику. Из-за схожести начальных симптомов поллиноз часто путают с ОРВИ.

Дифференцировать аллергическую природу недуга может только врач аллерголог-иммунолог, назначив специфические обследования, включая кожные пробы и анализ на иммуноглобулины класса Е. Точная верификация триггера позволяет избежать ошибочного приёма противовирусных средств. Злата Ермакова Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

По словам специалиста, интенсивность проявлений вариабельна и не зависит от возраста: дебют или обострение возможны в любом периоде жизни. Пациент, не знающий истинной причины недомогания, рискует перевести болезнь в хроническую стадию с необратимыми изменениями дыхательных путей и существенным снижением качества жизни.

Подбор медикаментозного лечения осуществляет врач аллерголог-иммунолог строго индивидуально. Терапевтическая схема формируется на основе клинических проявлений аллергии, анамнеза и тяжести течения, что позволяет добиться стойкой ремиссии и предотвратить осложнения при регулярном контроле. Контроль состояния и коррекция доз обеспечивают безопасность.

Ранее Life.ru назвал дефициты, которые душат во время цветения. Дисбаланс микроэлементов влияет на развитие поллиноза и бронхиальной астмы. Проблема может скрываться не только в пыльце, но и внутри самого организма. Подробнее — в материале Life.ru.