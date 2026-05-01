Бронхи в опасности: Учёный назвал дефициты, которые душат во время цветения

Эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук в области элементологии Андрей Скальный в беседе с Life.ru объяснил, как дисбаланс микроэлементов влияет на развитие поллиноза и бронхиальной астмы. По его словам, проблема может скрываться не только в пыльце, но и внутри самого организма.

Если рассматривать проблему поллиноза с точки зрения дисбаланса элементов в организме человека, то наиболее частыми отклонениями являются дефицит марганца, магния, кальция, железа, йода, цинка, селена, меди и кремния, избыток ряда тяжёлых металлов. Таким образом, как дефицит жизненно важных, так и избыток токсических элементов могут способствовать появлению или обострению поллиноза. Исходя из моей клинической практики, дефицит марганца заслуживает наибольшего внимания. У лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям, связанным с катаральными проявлениями и проблемами верхних дыхательных путей, часто отмечается дефицит данного микроэлемента. Андрей Скальный Эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук в области элементологии

При развитии поллиноза и бронхиальной астмы наиболее часто встречаются дефициты магния, марганца и кремния. В случае дефицита магния снижается тонус бронхов и нарушается их функция. При дефиците кремния и марганца снижается эластичность бронхов, так как оба этих элемента влияют на формирование трахеи и бронхов.

В ряде научных исследований проводится анализ корреляции между дефицитом микроэлементов в окружающей среде, её загрязнением тяжелыми металлами и отклонениями в состоянии здоровья детского и взрослого населения. В районах с неблагоприятной экологической обстановкой наблюдается повышенная частота аллергических и бронхолегочных заболеваний. Как недостаток, так и избыток макро- и микроэлементов оказывают негативное влияние на иммунологические показатели, что приводит к активации механизмов прогрессирования соматических заболеваний и угнетению защитных функций организма.

Дисбаланс макро- и микроэлементов в организме может привести к нарушениям дыхательной функции верхних дыхательных путей, что может являться предиктором развития поллиноза (аллергии на цветение), аллергии на шерсть животных и домашнюю пыль, а также бронхиальной астмы. Хроническое течение заболеваний, сопровождающихся нарушениями обмена макро- и микроэлементов, может усугублять дыхательные расстройства и способствовать развитию сопутствующих патологий или являться их предвестником.

Определённые макро- и микроэлементы оказывают значительное влияние на функции иммунной системы. Исследования демонстрируют, что недостаток меди и цинка приводит к угнетению синтеза цитотоксических Т-лимфоцитов. В частности, дефицит меди вызывает нарушение выработки неспецифических факторов Т-хелперов, известных как цитокины. Недостаток цинка и магния ингибирует процессы дифференцировки и пролиферации лимфоцитов. Магний также играет ключевую роль в предотвращении инволюции тимуса, важного органа иммунной системы. Цинк способствует усилению клеточно-опосредованных защитных реакций в различных тканях организма.

Таким образом, на развитие поллиноза влияет как дефицит жизненно важных элементов, так и избыток тяжёлых металлов и токсических элементов. Наиболее значимыми элементами в развитии аллергии на цветение являются: магний, кальций , марганец, цинк, медь, селен, кремний. С точки зрения воздействия тяжёлых металлов и токсических элементов нужно обратить внимание на содержание свинца, кадмия, алюминия, мышьяка, ртути и беррилия.

