Воздушная атака: Life.ru узнал, как привычная уборка может навредить ребёнку-аллергику

В сезон активного распространения аллергенов вопрос уборки в доме становится особенно острым. Родители детей, склонных к аллергии, знают: даже небольшое количество пыли или пыльцы может повлиять на самочувствие ребёнка. Эксперт по продуктам для уборки компании TROUVER Цао Синьюй рассказал Life.ru, как убираться в доме, если ребёнок аллергик.

«Преимущественная часть раздражителей, провоцирующих аллергические реакции, оседает в доме в виде микрочастиц пыли. Поэтому не стоит забывать регулярно проводить домашнюю уборку с пылесосом. Однако слишком интенсивная чистка с помощью классического пылесоса может дать обратный эффект: техника нередко поднимает пыль в воздух, из-за чего аллергены оседают на других поверхностях», — предупреждает специалист.

Более деликатным решением может стать робот-пылесос. Он собирает пыль, не создавая сильных воздушных потоков и не поднимая частицы в воздух, — это особенно важно для семей с детьми-аллергиками.

Следующий этап — влажная уборка. Мытьё полов необходимо, поскольку часть аллергенов всё равно остаётся на поверхности и может влиять на самочувствие ребёнка. При этом важно выбирать средства без резких запахов и с гипоаллергенным составом. Выбирайте средства с нейтральным составом и без отдушек. Хлор, фосфаты и агрессивные ПАВы могут легко спровоцировать аллергию или раздражение.

Не стоит забывать и о других поверхностях — полках, столах, подоконниках. Пыль с них лучше удалять влажной салфеткой из микрофибры, чтобы не распространять аллергены по воздуху.

«Оптимальная частота уборки — раз в один-два дня. Такой режим не даёт аллергенам накапливаться, но при этом может занимать много времени. Ключевой принцип — не допускать накопления. Гораздо эффективнее убирать понемногу, но регулярно, чем устраивать редкие генеральные уборки», — уточнил собеседник Life.ru.

Отдельное внимание стоит уделить прихожей. Именно отсюда грязь и аллергены с улицы чаще всего попадают в дом. Обувь рекомендуется регулярно протирать, а верхнюю одежду сразу убирать в закрытые шкафы. Чтобы ежедневная уборка не доставляла дискомфорт, на помощь приходит автоматизированная техника: современные роботы-пылесосы способны регулярно поддерживать чистоту и частично выполнять влажную уборку, снижая нагрузку на родителей.

Из-за дождей и холода пик цветения берёзы и других деревьев в Москве сдвинулся ближе к лету — аллергики сейчас реагируют слабее, но как только наступит потепление, мало им не покажется. Обычно берёза пылит с конца апреля до окончания майских праздников, но из-за влажности пыльца прибита к земле, поэтому симптомы поллиноза не такие яркие. Полностью сезон заканчивается в октябре: деревья — до конца мая, луговые травы — в июне–июле, сорные травы и полынь — в августе–сентябре.