Пик цветения берёзы в Москве из-за холодов сдвинулся на лето

Из-за дождей и холода пик цветения берёзы и других деревьев в Москве сдвинулся ближе к лету — аллергики сейчас реагируют слабее, но как только наступит потепление, мало им не покажется. Об этом заявил ИА Регнум врач-аллерголог Алексей Бессмертный.

Обычно берёза пылит с конца апреля до окончания майских праздников, но из-за влажности пыльца прибита к земле, поэтому симптомы поллиноза не такие яркие.

«Как только наступит потепление, пыльца всё-таки полетит, но, скорее всего, пыльца деревьев не захватит такой большой период, как обычно», — сообщил Бессмертный.

Полностью сезон заканчивается в октябре: деревья — до конца мая, луговые травы — в июне–июле, сорные травы и полынь — в августе–сентябре. Врач советует выходить на улицу после дождя, использовать кондиционер, умываться после прогулок и не заниматься самолечением.

