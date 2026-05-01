Вместо чистого воздуха — плантация бактерий: Чем опасны увлажнители и аромадиффузоры

Доцент Золотарёва: Увлажнители воздуха могут спровоцировать развитие плесени

Обложка © GigaChat / Life.ru

Увлажнители воздуха и аромадиффузоры считаются полезными приборами, но при неправильном уходе могут стать источником серьёзных рисков, предупредила кандидат фармацевтических наук Мария Золотарёва. Основная опасность, по её словам, заключается в размножении бактерий и грибков в резервуаре с водой, они вместе с аэрозолем попадают в воздух и могут вызывать инфекции или аллергии.

Особенно это касается ультразвуковых моделей, распыляющих всё, что есть в воде, включая примеси и микроорганизмы. Аромадиффузоры добавляют риск за счёт эфирных масел, способных раздражать дыхательные пути и провоцировать приступы у астматиков и аллергиков.

«Ароматические аэрозоли повышают нагрузку на дыхательные пути и слизистые оболочки, особенно при длительном использовании в закрытом помещении», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, избыточная влажность в помещении способствует росту плесени. Чтобы приборы приносили только пользу, их нужно регулярно чистить, использовать чистую воду и контролировать уровень влажности, заключила эксперт.

Ранее россиянкам раскрыли бьюти-секреты для защиты кожи от «синдрома талого снега». Кроме того, названы пять золотых правил уборки в период линьки.

