Минус 90% шерсти в доме: Пять золотых правил уборки в период линьки

С приходом весны у владельцев кошек и собак начинается горячая пора: питомцы активно сбрасывают старую шерсть и она покрывает всё вокруг. О том, как эффективно бороться с вездесущими волосками, Life.ru рассказал эксперт по уходу за животными компании TROUVER Джин Иши.

По словам специалиста, сезонная линька — естественный процесс, но именно в этот период обычной уборки перестаёт хватать. Шерсть оседает быстрее, глубже проникает в текстиль и из-за статического электричества буквально вплетается в ковры, пледы и обивку мягкой мебели. Обычные веники и щётки лишь перемещают её по поверхности, не решая проблему.

«Для эффективной уборки нужны пылесосы с высокой силой всасывания и специальными насадками. Перед уборкой я рекомендую протереть поверхности влажной тряпкой или использовать антистатик. Это снижает притяжение шерсти», — советует Джин Иши.

Эксперт подчёркивает: в пик линьки пылесосить лучше ежедневно, а после уборки полезно включать увлажнитель воздуха. Влага помогает осадить мельчайшие частицы, которые остались в воздухе. Однако главный секрет чистоты кроется не в технике, а в уходе за самим животным.

«Ежедневное вычёсывание уменьшает объём шерсти в квартире в несколько раз», — утверждает эксперт.

Для густого подшёрстка он советует использовать фурминаторы, а для длинной шерсти — гребни, предотвращающие спутывание. Особое внимание стоит уделять зонам за ушами, на животе и задних лапах.

Кроме того, Джин Иши напоминает о важности питания: сбалансированный рацион с кислотами омега-3 и омега-6 укрепляет кожу и волосяные луковицы, благодаря чему здоровая шерсть выпадает гораздо меньше.

