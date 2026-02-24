Униженное самолюбие не грозит: Ветеринар назвал главный плюс стерилизации животных

24 февраля отмечается Всемирный день стерилизации домашних животных. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в честь этого события рассказал Life.ru, как процедура влияет на питомцев и какие правила ухода существуют. Специалист объяснил, что стерилизованные животные живут дольше и болеют меньше. Особенно это актуально для самок: отсутствие репродукции без последующего получения потомства может привести к развитию ряда заболеваний.

«Если завели домашнее животное, а именно самку, то её нужно либо репродуцировать, то есть получать от неё потомство, либо стерилизовать», — пояснил Шеляков, уточнив, что правильно называть процедуру кастрацией, как для самцов, так и для самок.

Врач отметил, что современные методы, как правило, малоинвазивны, а в некоторых случаях операция проходит вообще без швов. Риски минимальны, хотя любое вмешательство в организм остаётся сложной процедурой. После операции достаточно носить защитную попону несколько дней, чтобы животное не разлизывало место доступа. Есть, пить, прыгать и бегать разрешается уже в день операции.

Если животное молодое и здоровое, а операция проводится в возрасте 4–6 месяцев, никакие дополнительные анализы не нужны. Единственное условие — отсутствие активных жалоб: поноса, рвоты, кашля или других беспокойств. Шеляков предупредил о практике гипердиагностики, когда клиники назначают множество исследований — УЗИ сердца, рентген, осмотры узких специалистов — перед плановой стерилизацией.

«Тот же самый доктор, который вам это говорит, завтра просто с чемоданчиком придёт и своим знакомым сделает ту же самую операцию дома без всех этих процедур. Он абсолютно даже не будет задумываться, что делает что-то не то», — подчеркнул ветеринар, объяснив, что рутинные операции не требуют избыточной диагностики, если животное клинически здорово.

По поводу изменений в поведении ветврач успокоил: стерилизованное животное не становится грустным и не испытывает «униженного самолюбия». Отличить его от нестерилизованного по поведению практически невозможно, за исключением отсутствия течки и репродуктивной функции. Единственный условный минус — склонность к набору веса. Однако, как подчеркнул врач, лишний вес появляется не от стерилизации, а из тарелки. После процедуры важно корректировать объём потребляемой энергии, чтобы питомец не набрал лишние килограммы.

Кроме того, несвоевременная стерилизация кошек и собак может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Оптимальным возрастом для процедуры специалист назвал период от четырёх до шести месяцев. Лучше всего проводить операцию до первой течки или сразу после, пока молочные железы ещё не сформировались окончательно.