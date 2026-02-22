«Совместный ритуал»: Ветврач рассказала, как растопить сердце даже самой недоверчивой кошки

Эмоциональная связь с питомцем строится ежедневно, и даже маленькие привычки могут сделать отношения теплее. Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала Life.ru, как правильно общаться с кошкой или собакой, чтобы стать для них настоящим другом.

Тактильный контакт — один из важнейших способов коммуникации между владельцем и его питомцем. Для формирования привязанности следует проводить больше времени рядом с любимцем, даря ему внимание и ласку. Например, многим кошкам и собакам нравятся поглаживания по шее или бокам и бережные объятия. Также укрепить дружбу можно с помощью совместного досуга, например, во время прогулок и активных игр, когда владелец и питомец вместе переживают положительные эмоции. Марианна Онуфриенко Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных

По словам эксперта, питомец должен чувствовать комфорт и иметь личное пространство. Иногда животному нужно побыть одному, и это нужно уважать. Чтобы понимать своего любимца, стоит наблюдать за его поведением и изучать язык тела: движения хвоста и ушей у кошек показывают радость или раздражение, у собак моргание, положение ушей и виляние хвоста сигнализируют об игривом настроении и готовности к общению.

Предсказуемость в распорядке дня помогает животным чувствовать себя безопасно. Собаку лучше кормить в одно и то же время, а кошке обеспечить регулярный доступ к корму. При этом важно, чтобы еду по возможности давал хозяин — так питомец будет ассоциировать вас с заботой.

«Также полезно придерживаться постоянного времени для отхода ко сну. Перед этим можно ввести небольшой совместный ритуал — спокойную игру, ласковое общение или несколько минут внимания питомцу. Такой привычный вечерний момент помогает укрепить эмоциональную связь», — подчеркнула специалист.

