В Госдуме рассказали, как может быть ужесточён контроль за домашними животными

Власти готовятся к ужесточению государственного контроля за домашними животными в России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По его словам, будущие изменения зависят от готовности самих граждан к большей ответственности. Депутат привёл в пример регистрацию животных, которая уже действует в 20 регионах — от Московской области до Ямало-Ненецкого округа. Он подчеркнул, что сама процедура бесплатна, а бирка стоит лишь около 300 рублей, что, по его мнению, не является неподъёмной ценой.

Отдельная норма, как отмечает Бурматов в разговоре с радио «Комсомольская правда», будет направлена против так называемых «безумных квартир», где в антисанитарных условиях содержат десятки животных на продажу. Таких коммерсантов, по его выражению, стоит заставить либо привести условия в соответствие с нормативами, либо «идти продавать помидоры».

Ранее Владимир Бурматов объяснял, что готовящийся регламент о разведении животных призван устранить с рынка чёрных заводчиков. Он привёл пример однокомнатной квартиры, где в ужасных условиях содержалось 70 пуделей-инвалидов, которых затем продавали за большие деньги. Новый закон также направлен на сокращение числа бездомных животных, поскольку недобросовестные продавцы часто выбрасывают на улицу нераспроданных щенков и котят. При этом ответственные заводчики, состоящие в Российской кинологической федерации, новых ограничений практически не ощутят — регламент ударит по незаконному и жестокому бизнесу.