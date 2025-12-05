В Госдуме раскрыли цели регламента о разведении домашних животных

Появление регламента о разведении домашних животных поможет устранить с рынка чёрных заводчиков, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он отметил в эфире радио «Комсомольская правда», что в России сейчас отсутствует ответственность за продажу животных с фальсифицированной породой.

«Я видел квартиру, в которой 70 пуделей содержались для разведения таким вот образом. Квартира была однокомнатная, там были полуслепые, еле живые, инвалиды фактически, а их продавали за большие деньги», — раскрыл шокирующие подробности парламентарий.

Кроме того, по его словам, новый закон направлен на сокращение числа бездомных животных, так как нераспроданное потомство недобросовестные заводчики часто выбрасывают на улицу. Ответственные продавцы, состоящие в Российской кинологической федерации и соблюдающие её стандарты, новых ограничений не почувствуют. Регламент затронет лишь тех, кто занимается незаконным и жестоким бизнесом, объяснил депутат ГД РФ.

Напомним, в Госдуму внесён законопроект, призванный упорядочить процесс разведения домашних животных. Документ предполагает изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». Главная задача инициативы – гарантировать защиту животных и их гуманное содержание.