В Госдуму внесли проект закона о регулировании разведения домашних животных

В Госдуму внесён законопроект, призванный упорядочить процесс разведения домашних животных. Документ, зарегистрированный в электронной системе парламента, предполагает изменения в закон «Об ответственном обращении с животными».

Главная задача инициативы – гарантировать защиту животных и их гуманное содержание. Для этого предлагается создать централизованную некоммерческую структуру, которая будет вести федеральный реестр всех заводчиков по каждому виду питомцев.

Для реализации поставленных задач планируется подготовка квалифицированных кадров, проведение специализированных выставок и обеспечение строгого контроля за соблюдением нормативных требований в области разведения животных.

Законодательно будут определены цели разведения домашних питомцев и их классификация. Разведение будет разрешено только для: передачи животных новым владельцам, улучшения пород, использования потомства в научных исследованиях и служебных целях, а также для содержания в качестве домашних любимцев.

При передаче животного новому владельцу необходимо будет предоставить документы, подтверждающие его происхождение. Перечень необходимых документов будет установлен правительством.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением изменить санитарные нормы, запретив допуск домашних животных в места общественного питания. С её подачи для сферы торговли были подготовлены похожие законодательные изменения. Главной целью этих нововведений является повышение уровня санитарной безопасности и сохранение здоровья граждан.