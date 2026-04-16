16 апреля, 11:01

Духи и наушники с шумоподавлением оказались врагами вашего голоса: проверьте, не пора ли к лору

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Голос напрямую влияет на то, как человек живёт, работает и взаимодействует с окружающими. При его изменении мы нередко видим не просто локальную проблему в гортани, а последствия хронического воспаления, перегрузки, рефлюкса или других нарушений. Поэтому к голосу стоит относиться не как к чему-то само собой разумеющемуся, а как к функции, которую важно беречь. Сегодня, 16 апреля, во Всемирный день голоса, Life.ru. узнал у врачей всё про изменения этого важного показателя здоровья.

К.м.н., доцент кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Михаил Свистушкин назвал неочевидные причины изменения голоса:

  • Агрессивная парфюмерия. Концентрированные ароматы раздражают слизистую гортани, снижая эластичность голосовых связок и делая голос более слабым.
  • Кондиционированный воздух. Сухой воздух в офисах, домах и автомобилях пересушивает слизистую, вызывая першение и осиплость даже без других симптомов.
  • Голосовые перегрузки. Шумная среда и постоянные переговоры заставляют говорить громче (эффект Ломбарда), перенапрягая связки. Наушники с шумоподавлением усиливают этот эффект: из-за иллюзии тишины мы незаметно повышаем голос.
Врач, оториноларинголог-фониатр, к.м.н., президент Ассоциации фониатров и оториноларингологов России Екатерина Осипенко назвала ещё одну скрытую причину — «тихий» рефлюкс.

Одна из скрытых причин — ларингофарингеальный рефлюкс, при котором содержимое желудка попадает в гортань во время сна. Это вызывает воспаление, кашель и охриплость. Помогают не только медикаменты, но и бытовые меры: сон с приподнятым изголовьем, отказ от поздних ужинов и раздражающей пищи.

Екатерина Осипенко

Врач, оториноларинголог-фониатр

За привычной осиплостью могут скрываться самые разные состояния — от воспаления до новообразований гортани, и чем раньше обратиться к оториноларингологу или фониатру, тем больше шансов решить проблему консервативно.

Главный тревожный признак — это стойкое изменение голоса, которое не проходит в течение двух-трёх недель, особенно если охриплость возникает без очевидной простуды. Поводом для обследования также должны стать быстрая утомляемость голоса, ощущение напряжения или кома в горле, необходимость постоянно откашливаться, затруднение дыхания.

Михаил Свистушкин

К.м.н., доцент кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского университета

Восстановление голоса начинается с простого — умения делать паузы и перерывы в работе с голосом. Также помогут увлажнители воздуха, тёплое питьё в достаточном количестве и внимательное отношение к себе. При необходимости можно использовать гомеопатические препараты для лечения осиплости и охриплости.

Александра Вишнякова
