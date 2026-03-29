Капли в нос не помогают — россияне массово ложатся под нож

Весной, когда аллергики начали чаще жаловаться на заложенность, количество операций по сужению носовых раковин — вазотомий — резко выросло: если в 2023 году они составляли около четверти ЛОР‑операций, то в 2026‑м их доля, по данным Mash, достигла 35–40%.

Пациенты, привыкшие к сосудосуживающим каплям, сталкиваются с эффектом «отдачи»: средства дают кратковременное облегчение, а при длительном применении слизистая разрушается и заложенность становится хронической. Операция занимает около 15 минут — стенки носа прижигают лазером, обычно без общего наркоза. Эффект держится несколько лет.

Вазотомию можно сделать по ОМС или в частной клинике (15–40 тысяч рублей). Врачи предупреждают: каплями не стоит пользоваться дольше 5–7 дней подряд — это чревато повреждением слизистой, головными болями и повышением давления.

Ранее Life.ru сообщал, что избыточный уход за кожей может принести больше вреда, чем пользы. Сегодня, когда косметические средства стали более доступными, многие ошибочно полагают, что чем их больше, тем лучше результат. На практике это нередко приводит к обратному эффекту и нарушению защитных механизмов кожи.