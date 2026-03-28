Чем больше кремов — тем хуже: Врач развенчала главный миф об уходе за кожей

Избыточный уход за кожей может принести больше вреда, чем пользы. Сегодня, когда косметические средства стали более доступными, многие ошибочно полагают, что чем их больше, тем лучше результат. На практике это нередко приводит к обратному эффекту и нарушению защитных механизмов кожи. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

Одним из первых сигналов перегрузки становится повышенная чувствительность. Кожа начинает реагировать даже на привычные средства — появляются жжение, покалывание и ощущение стянутости. Это может свидетельствовать о нарушении кожного барьера, который отвечает за защиту от внешних факторов.

Ещё один характерный признак — сухость и шелушение, несмотря на использование увлажняющих средств. Парадоксально, но избыток активных компонентов, особенно кислот и ретинола, может приводить к обезвоживанию и повреждению верхнего слоя кожи.

Врач советует обратить внимание и на внезапные высыпания. Если ранее кожа была чистой, но на фоне активного ухода появляются новые воспаления или мелкая сыпь, это может быть реакцией на перегрузку — кожа не успевает адаптироваться к количеству используемых средств.

Нередко пациенты жалуются, что кожа стала «хуже», хотя уход, напротив, стал более сложным и дорогим. Это типичная ситуация при нарушении баланса: кожа теряет способность к саморегуляции.

Ещё один тревожный сигнал — отсутствие эффекта от привычных средств. Когда кожа перегружена, даже базовый уход перестаёт работать так, как раньше, поскольку её барьерные функции ослаблены.

В такой ситуации важно не добавлять новые средства, а, наоборот, упростить уход. На время стоит отказаться от агрессивных компонентов и сосредоточиться на восстановлении кожного барьера. Базовый уход — очищение, увлажнение и защита от солнца — в большинстве случаев оказывается более эффективным, чем сложные многоступенчатые схемы. Коже необходимо время для восстановления. Ольга Андриянова Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология»

Андриянова также обратила внимание, что разные линейки средств отличаются составом и концентрацией активных компонентов. Некоторые из них показаны только в определённом возрасте, поэтому не стоит преждевременно вводить в уход антивозрастные продукты. В то же время после 40 лет рассчитывать исключительно на лёгкие увлажняющие компоненты уже недостаточно для полноценного ухода.

«Зачастую пациенты недооценивают, насколько важна консультация врача-косметолога при подборе домашнего ухода. В отличие от консультанта в масс-маркете, только специалист с медицинским образованием может грамотно выстроить систему ухода с учётом анамнеза, сопутствующих заболеваний и уже проведённых косметологических процедур. Кроме того, врач обязательно скорректирует уход в зависимости от сезона и возраста пациента», — заключила собеседница Life.ru.

