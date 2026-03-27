27 марта, 19:40

Блогерша назвала неожиданную причину своего акне после десяти лет лечения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Millana

Блогерша Арина Андреева, десять лет безуспешно боровшаяся с акне, назвала причину своих проблем — и она оказалась неожиданной. В своём блоге в социальных сетях девушка рассказала, что дважды проходила терапию системными ретиноидами, но оба раза сталкивалась с рецидивом.

Помимо высыпаний на лице, у россиянки появились красные пятна и раздражение на теле, хотя анализы оставались в норме. После долгих поисков Андреева пришла к выводу, что виноваты обычные бытовые средства: стиральный порошок, гель для душа и косметика с отдушкой.

«И я точно знаю, что сейчас меня может сильно высыпать, если: я выпила плохой кофе на простом молоке, поспала на стираной порошком наволочке или помылась гелем для душа (в отелях безвыходная ситуация с порошком)», — перечислила блогерша.

Кроме того, на состояние кожи влияют механическое трение (ватные диски), избыток кислот в уходе и стресс. Андреева посоветовала подписчикам внимательнее относиться к выбору бытовой химии и средств гигиены, если традиционное лечение не даёт стойкого результата.

Маркетинговая пустышка: Врач назвала косметику, которая разносит прыщи по всему лицу

Ранее врач-дерматолог рассказала, что появление прыщей на спине связано не столько с самим кондиционером для волос, сколько с особенностями ухода. По словам эксперта, акне возникает на фоне гормональных и генетических факторов, и при наличии предрасположенности неправильное использование бальзамов действительно может спровоцировать высыпания. В отличие от шампуней с поверхностно-активными веществами, кондиционеры создают на волосах защитную плёнку из силиконов, масел и восков, которая при попадании на кожу спины может забивать поры.

Анастасия Никонорова
