Вся спина в прыщах из-за этой ошибки в душе: Шокирующая правда от дерматолога

Использование кондиционера для волос может приводить к появлению прыщей на спине, однако причина не в самом средстве, а в особенностях ухода. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматолог Кристина Радина.

По её словам, акне в первую очередь связано с гормональными и генетическими факторами. При этом даже при неправильном использовании бальзамов у некоторых людей высыпания не возникают. Однако при наличии предрасположенности ошибки в уходе действительно могут спровоцировать появление акне, в том числе на спине.

Эксперт пояснила, что шампуни содержат поверхностно-активные вещества, которые эффективно очищают кожу. В то же время бальзамы и кондиционеры работают иначе: они создают на волосах защитную плёнку, придавая им гладкость и блеск. В их состав входят силиконы, масла и воски, которые обволакивают волос и удерживают влагу.

Когда средство смывается, его остатки могут стекать по спине, где расположено большое количество сальных желёз. Смешиваясь с кожным салом и ороговевшими клетками, такие компоненты образуют на коже плёнку, которая может нарушать естественное очищение пор и создавать условия для размножения бактерий, связанных с развитием акне.

Когда кондиционер попадает на кожу спины и остаётся там, он может создавать окклюзионную плёнку. Это затрудняет нормальное функционирование пор и при наличии предрасположенности способствует появлению высыпаний Кристина Радина Врач-дерматолог

Чтобы снизить риск появления акне, специалист рекомендует тщательно смывать средства для волос и следить за техникой их использования. В частности, лучше наносить бальзам, наклонив голову вперёд, чтобы минимизировать его попадание на кожу спины.

«Поэтому нужно убедиться в том, что бальзам очень хорошо смывается с волос и никак не остаётся на плечах и теле», — заключила Радина.

«Поэтому нужно убедиться в том, что бальзам очень хорошо смывается с волос и никак не остаётся на плечах и теле», — заключила Радина.