Тайна Т-зоны: Life.ru узнал, почему в холодное время года кожа вдруг начинает блестеть, как блинчик

Жирный блеск на лбу зимой часто вводит людей в заблуждение. Многие считают его признаком повышенной жирности кожи и пытаются избавиться от него агрессивными средствами. Однако на деле такой эффект нередко сигнализирует о противоположной проблеме — нехватке влаги. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова.

По словам специалиста, в холодное время года кожа сталкивается сразу с несколькими факторами, которые нарушают её баланс. Сухой морозный воздух на улице и отопление в помещениях усиливают потерю влаги, а организм пытается компенсировать её за счёт повышенной выработки кожного сала.

Заметный жирный блеск на лбу в холодные месяцы кажется неким недоразумением: воздух холодный и сухой, а кожа выглядит так, как лоб намазали маслом. На самом деле такой блеск часто является сигналом о недостатке увлажнения, а не только о чрезмерной активности сальных желез. Важно понять, почему обезвоженная кожа может вести себя так, чтобы не усугублять проблему неправильным уходом. Зухра Балакеримова Врач-косметолог и пластический хирург

Эксперт объяснила, что при нехватке влаги защитный барьер кожи ослабевает. В ответ организм усиливает выработку кожного сала, чтобы компенсировать потерю воды. Внешне это проявляется плотной жирной плёнкой и характерным блеском, хотя внутри кожа остаётся сухой. Собеседница Life.ru добавила, что в холодное время года усиливается трансэпидермальная потеря влаги — процесс, при котором вода выходит из глубоких слоёв кожи на поверхность. Одновременно страдает липидный матрикс, который удерживает влагу и защищает клетки от раздражителей. Если этот барьер повреждается, кожа быстрее теряет воду, а в ответ начинает активнее вырабатывать кожное сало или реагировать воспалением.

По словам косметолога, обезвоженная кожа обычно даёт несколько характерных сигналов. После умывания появляется ощущение стянутости, в некоторых местах возникает шелушение, а мелкие морщины становятся заметнее. При этом лицо может блестеть в Т-зоне, а макияж ложится хуже и скатывается.

«Обезвоженная кожа обычно ощущается стянутой, особенно после умывания, и может шелушиться в отдельных местах, несмотря на видимый блеск на Т-зоне. При легком надавливании лицо не кажется упругим, мелкие морщинки становятся более заметными, а макияж хуже ложится и скатывается. В то же время истинно жирная кожа имеет выраженные расширенные поры и постоянное жирное покрытие, которое не сопровождается ощущением стянутости», — добавила специалист.

Для начала стоит заменить агрессивные очищающие средства на мягкие, не лишающие кожу липидов и не нарушающие pH. В уходе важны увлажняющие компоненты-гигроскопы — например, гиалуроновая кислота и глицерин, которые притягивают и удерживают воду в верхних слоях кожи. Одновременно полезно включать восстановители барьера — керамиды, жирные кислоты и растительные липиды, которые укрепляют межклеточные связи. Избегайте тяжёлых кремов с плотной текстурой, которые могут закупоривать поры. Вместо этого выбирайте лёгкие эмульсии или гелевые формулы.

Утром ограничьтесь мягким очищением, лёгким увлажняющим кремом и сывороткой. Если нужен макияж, то подойдёт матирующий финиш. Вечером дайте коже восстановиться с помощью более питательных средств. Наносите средства по принципу: от лёгкого к плотному. Регулярное использование увлажняющих масок и сывороток с гигроскопичными ингредиентами поможет поддерживать кожу увлажненной. Также имеет смысл применять увлажнитель воздуха в спальной комнате и не злоупотреблять горячим душем.

«Питьевой режим и питание с достаточным количеством омега-3 и антиоксидантов поддерживают гидратацию на должном уровне и стимулируют восстановление кожного барьера. Сигареты, чрезмерное употребление алкоголя и стрессы ухудшают состояние кожи и повышают склонность к обезвоживанию и воспалению. Если блеск сопровождается прыщами, сильными покраснениями или ощущением жжения, лучше обратиться к дерматологу, чтобы исключить дерматозы или гормональный дисбаланс», — заключила эксперт.

