Московские врачи провели уникальную операцию на сердце

Столичные врачи провели уникальную операцию: 65-летней женщине заново установили кардиостимулятор, закрепив электроды прямо на поверхности сердца. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.

Пациентка поступила в больницу имени Вересаева с поломкой кардиостимулятора — один из электродов перестал работать. Из-за редкого врождённого порока сердца и двух перенесённых ранее сложных операций провести новый электрод обычным внутрисосудистым путём было невозможно: главная вена, ведущая к сердцу, оказалась полностью перекрыта.

Хирурги приняли нестандартное решение — закрепить новые электроды непосредственно на сердечной мышце. Старые проводники удалять не стали, так как они вросли в ткани и сосуды, и их извлечение представляло угрозу для жизни. Такой метод не опасен для пациентки и не влияет на её самочувствие.

Операция прошла успешно. В настоящее время состояние женщины стабильное, она выписана домой под наблюдение врачей по месту жительства.

