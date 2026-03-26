Врачи спасли 14-летнюю девочку с огромной опухолью яичника с 1,5 литра жидкости

В Хабаровском крае врачи провели сложнейшую операцию 14-летней школьнице. Медики удалили девочке опухоль яичника, которая достигла 25 сантиметров в диаметре и содержала 1,5 литра жидкости. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Несмотря на размеры, девочка чувствовала себя нормально – её беспокоило лишь увеличение живота. Благодаря профессионализму медиков, сложная операция была проведена, а репродуктивное здоровье девочки сохранено», – говорится в сообщении.

Врачи предупреждают, что опухоли яичника часто протекают безболезненно и могут не влиять на цикл. Родителям важно обращать внимание на внезапное увеличение живота, нарушение цикла или длительные кровотечения — в этих случаях необходимо срочно обратиться к специалисту.

Ранее в мдучреждение Московской области обратилась 59-летняя женщина с жалобой на увеличение живота. Проведенное обследование выявило у неё сразу два объёмных образования в малом тазу. Одно размером 23 сантиметра располагалось в области матки, второе, достигшее 15 сантиметров, находилось возле мочевого пузыря.