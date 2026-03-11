Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:25

Живот как при беременности: россиянке удалили гигантскую опухоль, поражающую воображение

В Подмосковье женщине удалили опухоль размером с доношенную беременность

Обложка © МОНИИАГ

Обложка © МОНИИАГ

59-летняя жительница Подмосковья обратилась к врачам с жалобой на увеличение живота. Обследование показало, что в малом тазу у неё находятся сразу два крупных образования — одно размером 23 сантиметра в области матки и второе, 15 сантиметров, возле мочевого пузыря.

Кроме того, медики выявили увеличенную селезёнку и изменения в поджелудочной железе. Пациентку срочно направили к онкологу, однако злокачественный процесс, к счастью, не подтвердился.

Беременность стала пусковым механизмом, а стресс «добил»: Онколог объяснил причину рака у Лерчек
Беременность стала пусковым механизмом, а стресс «добил»: Онколог объяснил причину рака у Лерчек

Ситуацию осложняли врождённые особенности развития и перенесённая в детстве реконструктивная операция. Из-за этого анатомия женщины отличалась от стандартной, что повышало риск во время вмешательства.

Для дальнейшего лечения пациентку перевели в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Там врачи решили провести срочную операцию.

«Женщине требовалось срочное хирургическое удаление образований. Вся брюшная полость была заполнена телом матки, увеличенной до размеров условной доношенной беременности», — рассказал Life.ru руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

Болезнь без сигналов: Почему колоноскопия в 45 лет — это не прихоть, а необходимость
Болезнь без сигналов: Почему колоноскопия в 45 лет — это не прихоть, а необходимость

С учётом нетипичной анатомии, высокого риска повреждения соседних органов и невозможности установить мочевой катетер специалисты выполнили надвлагалищную ампутацию матки с придатками с обеих сторон. Операция прошла успешно, а уже на шестые сутки пациентку выписали домой под наблюдение врача.

Отметим, что в нашей стране операции по удалению огромных опухолей, увы, не редкость. На днях мы рассказывали, как в Приморье женщина оказалась в больнице с сильными болями из-за двух опухолей весом 2 и 3 кг, которые мешали ей ходить в туалет. А в Татарстане пенсионерка десятилетиями не решалась на операцию по удалению опухоли щитовидной железы, и результаты её осмотра шокировали врачей.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Здоровье
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar