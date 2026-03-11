Живот как при беременности: россиянке удалили гигантскую опухоль, поражающую воображение
В Подмосковье женщине удалили опухоль размером с доношенную беременность
Обложка © МОНИИАГ
59-летняя жительница Подмосковья обратилась к врачам с жалобой на увеличение живота. Обследование показало, что в малом тазу у неё находятся сразу два крупных образования — одно размером 23 сантиметра в области матки и второе, 15 сантиметров, возле мочевого пузыря.
Кроме того, медики выявили увеличенную селезёнку и изменения в поджелудочной железе. Пациентку срочно направили к онкологу, однако злокачественный процесс, к счастью, не подтвердился.
Ситуацию осложняли врождённые особенности развития и перенесённая в детстве реконструктивная операция. Из-за этого анатомия женщины отличалась от стандартной, что повышало риск во время вмешательства.
Для дальнейшего лечения пациентку перевели в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Там врачи решили провести срочную операцию.
«Женщине требовалось срочное хирургическое удаление образований. Вся брюшная полость была заполнена телом матки, увеличенной до размеров условной доношенной беременности», — рассказал Life.ru руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.
С учётом нетипичной анатомии, высокого риска повреждения соседних органов и невозможности установить мочевой катетер специалисты выполнили надвлагалищную ампутацию матки с придатками с обеих сторон. Операция прошла успешно, а уже на шестые сутки пациентку выписали домой под наблюдение врача.
Отметим, что в нашей стране операции по удалению огромных опухолей, увы, не редкость. На днях мы рассказывали, как в Приморье женщина оказалась в больнице с сильными болями из-за двух опухолей весом 2 и 3 кг, которые мешали ей ходить в туалет. А в Татарстане пенсионерка десятилетиями не решалась на операцию по удалению опухоли щитовидной железы, и результаты её осмотра шокировали врачей.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.