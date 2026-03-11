Живот как при беременности: россиянке удалили гигантскую опухоль, поражающую воображение

59-летняя жительница Подмосковья обратилась к врачам с жалобой на увеличение живота. Обследование показало, что в малом тазу у неё находятся сразу два крупных образования — одно размером 23 сантиметра в области матки и второе, 15 сантиметров, возле мочевого пузыря.

Кроме того, медики выявили увеличенную селезёнку и изменения в поджелудочной железе. Пациентку срочно направили к онкологу, однако злокачественный процесс, к счастью, не подтвердился.

Ситуацию осложняли врождённые особенности развития и перенесённая в детстве реконструктивная операция. Из-за этого анатомия женщины отличалась от стандартной, что повышало риск во время вмешательства.

Для дальнейшего лечения пациентку перевели в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Там врачи решили провести срочную операцию.

«Женщине требовалось срочное хирургическое удаление образований. Вся брюшная полость была заполнена телом матки, увеличенной до размеров условной доношенной беременности», — рассказал Life.ru руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

С учётом нетипичной анатомии, высокого риска повреждения соседних органов и невозможности установить мочевой катетер специалисты выполнили надвлагалищную ампутацию матки с придатками с обеих сторон. Операция прошла успешно, а уже на шестые сутки пациентку выписали домой под наблюдение врача.