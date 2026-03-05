Владимир Путин
5 марта, 13:37

У жительницы Приморья обнаружили две опухоли размером с мячи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

В Приморье женщина оказалась в больнице с сильными болями из-за двух опухолей весом 2 и 3 кг, которые мешали ей ходить в туалет. Об этом пишет telegram-канал Amur Mash.

У жительницы Приморья нашли две опухоли размером с мячи. Фото © Telegram / Amur Mash

Пациентка обратилась в Хасанскую районную больницу с задержкой мочи и сильными болями. При обследовании врачи выявили два новообразования, размеры которых поразили специалистов — 2 и 3 килограмма. Женщине провели срочную и сложную операцию, во время которой опухоли удалили, при этом стараясь не повредить соседние органы и восстановить работу мочеточников.

Ранее в Приморском крае врачи провели сложную операцию 18-летнему пациенту, удалив новообразование надпочечника весом около килограмма. Патологию впервые заподозрили во время профосмотра в Китае, где юноша учился и работал. После дополнительного обследования в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний диагноз подтвердился.

Милена Скрипальщикова
