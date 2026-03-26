Во Владивостоке врачи спасли женщину с гигантской миомой и сильным кровотечением

Во Владивостоке хирурги удалили у 49-летней женщины гигантскую миому матки и остановили сильное внутреннее кровотечение. Пациентка потеряла более четырёх литров крови, сообщили в региональном Минздраве.

Женщину доставили во Владивостокскую клиническую больницу №4, где к операции подключились несколько специалистов, включая заведующую гинекологическим отделением третьего роддома Елену Федоренко. В ходе операции врачи удалили образование размером около 20 на 30 сантиметров и весом свыше двух килограммов. По словам заведующего хирургическим отделением Захара Левина, кровотечение удалось остановить, а гормональная функция пациентки сохранена.

Женщина получила около десяти переливаний крови. После стабилизации состояния её перевели в стационар и позже выписали под наблюдение по месту жительства.

«Я давно знала о миоме, но откладывала операцию… Сейчас понимаю, как важно не тянуть. Спасибо врачам за спасённую жизнь», — рассказала пациентка.

