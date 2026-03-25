Подарил шанс на жизнь: История мужчины из Подмосковья, который спас своего «генетического близнеца»

Житель Подмосковья, 38-летний Геннадий Шаранов, стал донором костного мозга, подарив нуждающемуся пациенту шанс на спасение. Об этом рассказали Life.ru в Московском областном центре крови, отметив, что вероятность встретить генетически «одинакового» человека крайне мала и составляет один к десяти тысячам.

Главврач Московского областного центра крови Глеб Марнов пояснил механизм: именно костный мозг отвечает за производство клеток крови, являясь главным органом кроветворения. По его словам, при поражении этого органа различными заболеваниями выработка клеток снижается, что делает проведение трансплантации жизненно необходимой мерой.

Федеральный регистр доноров костного мозга помог свести вместе донора и реципиента. Сам донор, Геннадий Шаранов, рассказал, что изначально узнал о регистре в Московском областном центре крови и сразу прошёл HLA-типирование — процедуру, определяющую генетическую совместимость. Ожидание результата заняло три года, после чего ему поступило известие о совпадении генотипа с конкретным пациентом.

Мужчина успешно прошёл медицинское обследование, а затем и процедуру донации гемопоэтических стволовых клеток, необходимых для спасения человека.

«Теперь остаётся только верить, что мой «генетический близнец» справится с болезнью и скорее вернётся к своей семье!» — сказал Геннадий Шаранов.

Вступить в регистр доноров костного мозга приглашают граждан в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Специалисты советуют делать это до достижения 35 лет. Кандидатам необходимо заполнить заявку на региональном портале «Госуслуг» в блоке «Здоровье», после чего представители Московского областного центра крови свяжутся с ними для согласования даты визита. Ознакомиться со всеми нюансами донорства можно на официальном сайте донорского движения Московской области.

