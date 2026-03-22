«Ничего не теряете»: Кто может стать донором костного мозга и почему это безопасно

Донорство костного мозга — благое и ответственное дело, уверен профессор кафедры госпитальной терапии РУДН Николай Стуклов. По его словам, регистр таких людей должен состоять из не менее чем миллиона имён, иначе подобрать костный мозг будет весьма проблематично.

Донором может стать любой здоровый человек. Процедура включения в регистр дорогостоящая: у человека берут стволовые клетки, изучают их, и затем вносят данные под конкретную характеристику организма. Поэтому донору запрещено употреблять алкоголь и другие вещества. Бояться не стоит, поскольку костный мозг после процедуры полностью восстанавливается.

«Вы ничего не теряете, когда отдаёте свой костный мозг. Если доноры печени, почки и других теряют свой орган, то здесь — нет. Здесь полностью восстанавливается костный мозг, и донорам от этого не будет хуже никаким образом», — заключил собеседник 360.ru.

Напомним, в 2026 году почётные доноры России получат значительные выплаты от правительства. Речь идёт о финансировании ежегодных денежных поощрений для граждан, имеющих соответствующий статус. Финансирование этих мер социальной поддержки составит почти 12,5 миллиарда рублей.