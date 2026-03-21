Российские учёные создали из клеток «живую» альтернативу кардиостимулятору

Альтернативой лечению нарушений ритма сердца с помощью кардиостимуляторов могут стать биоинженерные конструкции из клеток, управляемые светом с помощью белка канального родопсина-2. Учёные Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами из клинических центров Москвы и Новосибирска создали гибридный оптический кардиостимулятор, который позволяет выращивать внутри сердца модифицированную ткань, становящуюся полноценной частью органа.

Как рассказали «Газете.ru» в Минобрнауки России, нарушения сердечного ритма остаются одними из самых опасных проблем со здоровьем, поскольку представляют собой критические сбои в электропроводке сердца, мешающие ему нормально сокращаться и качать кровь. Самым надёжным методом лечения считается установка искусственного электрокардиостимулятора, однако они подвержены сбоям могут вызывать синдром неправильной работы.

Для управления новой тканью применяется оптогенетика — метод, использующий светочувствительные белки, способные переключаться под действием лучей с определённой длиной волны. При этом световая стимуляция нужна только на этапе исследований: после установки такого стимулятора клетки будут активироваться самостоятельно, дополнительное воздействие светом не потребуется.

