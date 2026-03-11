120/80 теперь не идеал: Кардиолог объяснил, когда высокое давление — это повод бежать к врачу

Не стоит паниковать, если ваше давление немного выше 120 на 80. Как рассказал Life.ru кардиолог Алексей Утин, руководитель Центра патологии органов кровообращения, это ещё не повод бежать к врачу сломя голову. Настоящая гипертония, по его словам, начинается только с отметки 140 на 90.

Напомним, ранее зарубежные медики предложили установить более низкую верхнюю границу для артериального давления. Теперь активно следить за здоровьем специалисты советуют, если давление поднимется выше 120 на 80. В прошлые годы приемлемыми считались показатели 140 на 90.

140 на 90 — это уже совершенно точно гипертония. Нормальное давление — это давление, которое меньше 120 на 80. Алексей Утин Кардиолог, заведующий Центра патологии органов кровообращения отделения неинвазивной реваскуляризации

Давление 125 на 85 не требует вызова скорой. Специалист пояснил, что гипертонию лечат постепенно: препаратами, диетой (меньше соли), снижением веса и спортом. Если давление доходит до 135 на 85, достаточно несколько дней спокойно измерять его дома и показать результаты врачу.

«Идеальная норма сейчас, предельная граница — это 120 на 80. Меньше 120 на 80 — вот идеальное давление», — резюмировал кардиолог.

