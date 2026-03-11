Тихий убийца: Ученые назвали 48% россиян жертвами опасного синдрома

Почти половина жителей России сталкивается с кратковременной остановкой дыхания во сне. Синдром обструктивного апноэ сна выявили у 48% россиян. Причинами стали резкий рост ожирения в стране и массовое курение. Об этом стало известно Mash.

Чаще всего с синдромом обструктивного апноэ сна сталкиваются люди в возрасте до 40–50 лет. При этом специалисты отмечают тревожную тенденцию: за последний год число молодых пациентов от 18 лет, жалующихся на проблемы с сердцем, включая инфаркт и инсульт, увеличилось вдвое. У детей симптомы этого нарушения нередко принимают за синдром дефицита внимания и гиперактивности. Из-за этого школьникам могут ставить ошибочный диагноз и направлять в коррекционные классы, хотя они не имеют психических отклонений.

Одним из главных факторов риска врачи называют ожирение. Избыточный жир в области шеи и груди может сужать трахею и мешать нормальному дыханию во сне. По данным Минздрава, в 2025 году лишний вес был зафиксирован примерно у 35,7 млн россиян, что составляет около четверти населения страны. Медики отмечают, что сейчас избыточной массой тела страдает примерно каждый третий житель России. Кроме того, развитию апноэ могут способствовать нарушения прикуса или деформации челюсти.

Для лечения заболевания специалисты рекомендуют снизить массу тела примерно на 10–15%, применять СРАР-терапию или использовать специальные капы, фиксирующие положение челюсти. В тяжёлых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство — увулопластика. По словам врачей, определить точное число смертей, связанных с апноэ, сложно, поскольку случаи гибели во сне часто фиксируются как остановка сердца.

