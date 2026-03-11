Мужчинам после 25 это нужно есть обязательно: Эксперты назвали три ключевых элемента

Мужской организм после 25 лет начинает иначе реагировать на стресс, недосып и сидячий образ жизни. Восстановление постепенно замедляется, чаще появляется усталость и снижается концентрация. О том, какую роль в поддержании здоровья играют морепродукты, Life.ru рассказали диетолог Алёна Парецкая и бренд-шеф сети доставки роллов «Моккано» Вячеслав Ким.

По словам диетолога, особенно важны для мужского организма три элемента — омега-3, цинк и йод.

Омега-3 жирные кислоты помогают снижать уровень «плохого» холестерина, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Кроме того, они положительно влияют на работу мозга и концентрацию.

Регулярное употребление жирной рыбы помогает поддерживать когнитивные функции и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Больше всего омега-3 содержится в лососе, скумбрии, сельди и сардинах. Дополнительный плюс — витамин D, которого часто не хватает людям, проводящим много времени в помещении. Алёна Парецкая Диетолог

Цинк участвует в выработке тестостерона и поддерживает иммунную систему. При его нехватке снижается уровень энергии и замедляется восстановление после нагрузок. Дефицит этого микроэлемента может проявляться частыми простудами и повышенной утомляемостью. Одними из главных источников цинка считаются устрицы. Также им богаты мидии и креветки.

Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и уровень энергии. При его дефиците могут появляться вялость и снижение работоспособности. Основные источники йода — морская рыба, кальмары, креветки и морская капуста. Ламинария считается одним из самых концентрированных природных источников этого элемента.

Диетолог рекомендует включать рыбу в рацион не реже двух–трёх раз в неделю. Оптимальная порция — около 150–200 граммов. Морепродукты можно добавлять один-два раза в неделю, чередуя их с рыбными блюдами.

Бренд-шеф сети «Моккано» Вячеслав Ким подчеркнул, что важно не только выбирать правильные продукты, но и правильно их готовить.

Лучше отдавать предпочтение запеканию, тушению или приготовлению на пару — так сохраняется больше полезных веществ. При этом стоит избегать тяжёлых сливочных и майонезных соусов. Вячеслав Ким Бренд-шеф сети доставки роллов «Моккано»

Он добавил, что даже при выборе роллов лучше отдавать предпочтение вариантам с лососем, тунцом или морской капустой без обилия соусов. Регулярное включение морепродуктов в рацион — простой способ поддерживать энергию и хорошее самочувствие без строгих ограничений. Для мужчин после 25 лет такие пищевые привычки становятся особенно важными.

Кстати, прошедшая зима с аномальными морозами может сказаться на самочувствии. Короткий световой день, холод и малоподвижный образ жизни постепенно истощают организм. Зимой свежие овощи и фрукты часто содержат меньше витаминов, что дополнительно снижает уровень энергии.