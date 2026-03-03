Диетолог назвала топ продуктов с магнием и предупредила о рисках передозировки

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о значении магния для организма и предостерегла от избыточного потребления этого минерала. По её словам, элемент участвует в работе около 300 жизненно важных ферментов.

«Магний — это работа где-то 300 жизненно важных ферментов. Это и сердечный ритм, мышцы, и нервная система, передача нервных импульсов. Он влияет на борьбу со стрессом, качество сна, поддержание костей», — разъяснила специалист в беседе с RT.

Основные источники нутриента — зелёные продукты: шпинат, брокколи, капуста, щавель, укроп, петрушка. Также минерал содержится в миндале, кешью, семенах подсолнечника и тыквы. В 100 г тыквенных семечек — суточная норма, порядка 500 мг. Дополнительно вещество есть в бобовых, авокадо, киви и морепродуктах, включая лосось, тунец и креветки.

Тёмный горький шоколад с содержанием какао выше 70% тоже богат этим элементом. Однако некоторые напитки снижают уровень магния в организме — алкоголь, кофе и газировка. При этом важно соблюдать меру: избыточное потребление добавки способно вызвать диарею, тошноту и падение давления. Специалист рекомендует получать минерал из пищи, а не из аптечных препаратов, если нет прямых показаний.

