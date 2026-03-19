Кабмин направит 12,5 млрд рублей на выплаты почётным донорам в 2026 году

В этом году почётные доноры России получат значительные средства на выплаты от правительства. Речь идёт о финансировании ежегодных денежных поощрений для граждан, имеющих соответствующий статус. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня в нашей стране гражданам, которые сдали кровь не менее 40 раз на безвозмездной основе, присваивается звание почётного донора. Им положены различные льготы, ежегодное денежное вознаграждение», — сказал он.

Финансирование этих мер социальной поддержки в 2026 году составит почти 12,5 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о расширении мер поддержки демографии, которые начнут действовать с 2026 года. В рамках обсуждения национального проекта «Семья» она отметила появление новой меры помощи для студенческих семей.