19 марта, 14:49

Кабмин направит 12,5 млрд рублей на выплаты почётным донорам в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

В этом году почётные доноры России получат значительные средства на выплаты от правительства. Речь идёт о финансировании ежегодных денежных поощрений для граждан, имеющих соответствующий статус. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня в нашей стране гражданам, которые сдали кровь не менее 40 раз на безвозмездной основе, присваивается звание почётного донора. Им положены различные льготы, ежегодное денежное вознаграждение», — сказал он.

Финансирование этих мер социальной поддержки в 2026 году составит почти 12,5 миллиарда рублей.

С 1 апреля вступят в силу постановления о повышении социальных выплат. Кому сделают прибавку и на сколько
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о расширении мер поддержки демографии, которые начнут действовать с 2026 года. В рамках обсуждения национального проекта «Семья» она отметила появление новой меры помощи для студенческих семей.

Милена Скрипальщикова
