Россиянкам раскрыли бьюти-секреты для защиты кожи от «синдрома талого снега»

Ранней весной, когда тает снег, в воздухе городов повышается концентрация вредных частиц: грязи, пыли, химических реагентов, плесени и пыльцы. Дерматовенеролог Елена Егорова предупредила, что это провоцирует не только аллергию, но и ухудшение состояния кожи.

Мелкие частицы оседают, нарушают защитный барьер и усиливают воспаление. К тому же влажный снег отражает ультрафиолет, увеличивая солнечную нагрузку. Чтобы снизить вред от «синдрома талого снега», перед выходом нужно нанести плотный питательный крем с церамидами и ланолином, а также SPF. После улицы важно умыться.

Не трите глаза на улице, в ветреную погоду носите очки и маску, после прогулки промывайте нос солевым раствором. Обувь обрабатывайте водоотталкивающим спреем, верхнюю одежду снимайте сразу. Дома делайте влажную уборку, используйте увлажнитель и очиститель воздуха. Если раздражение не проходит — обратитесь к дерматологу или аллергологу, подчеркнула собеседница RG.ru.

