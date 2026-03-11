Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
11 марта, 14:34

Дерматолог рассказал, опасно ли вырывать седые волосы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Профессор дерматологии Университетского колледжа Дублина Десмонд Тобин рассказал о возможных последствиях удаления седых волос. По словам специалиста, распространённое мнение о том, что на месте вырванного седого волоса вырастают два новых, является мифом.

Из одного волосяного фолликула может вырасти только один волос. Однако дерматолог не рекомендует выщипывать седые волосы с корнем. Тобин пояснил, что если при вырывании появляется небольшая капля крови, это может означать повреждение фолликула. В таком случае волос на этом месте может больше не вырасти.

«В такой ситуации фолликул может потерять свою способность восстанавливаться, и новый волос может не вырасти», цитирует профессора The Guardian.

Ранее россиян предупредили об опасности мытья головы нефильтрованной водопроводной водой. Как оказалось, такая привычка ослабляет и закупоривает волосяные фолликулы, что повышает риск облысения — особенно у людей с генетической или гормональной предрасположенностью.

Полина Никифорова
